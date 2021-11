Miało być ich 50, a jest ponad 70. Mowa o poduszkach uszytych przez uczniów zielonogórskiego “Katolika”. Dzieci wykonały je własnoręcznie z myślą o swoich rówieśnikach, będących podopiecznymi hospicjum domowego.

Na początek trzeba było jednak uzbierać fundusze na materiały. W zbiórkę pieniędzy włączyły się zarówno dzieci, jak i ich rodzice oraz nauczyciele. Później przyszła pora na szycie. Mówi Aneta Goworko – Kanadys, nauczycielka oraz koordynatorka krawieckiego projektu w “Katoliku”.

Ja im opowiadałam, że to jest hospicjum dla dzieci przewlekle chorych. I potrzebują tych poduszek, żeby rodzice mogli je prawidłowo i wygodnie układać. Dzieci rozumiały, że to bardzo ważna akcja. Do tego uszyliśmy też kolorowe maskotki, żeby maluchy mogły się do nich przytulić.