Celem trzyletniego projektu „Migracja w Unii Europejskiej – wzbogacenie i/lub zagrożenie?” było pokazanie młodym ludziom europejskiej wielokulturowości i zbadanie, czy jest ona dla nich zagrożeniem czy szansą. Zrealizowano go w ramach programu Erasmus+.

Współautorami projektu byli uczniowie i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Ekonomik” z Zielonej Góry. Uczestniczyły w nim także szkoły z Niemiec, Włoch i Hiszpanii. Każda ze szkół partnerskich przygotowała działania ukazujące różne aspekty obecności migrantów – ich wpływ na rynek pracy, szkolnictwo, demografię czy system emerytalny.

Nie wiadomo w jakim stopniu, jednak to że w nieodległej przyszłości częściej będziemy mieć do czynienia z wielokulturowością jest pewne. Rządowa strona internetowa przedstawia prognozy, że do roku 2050 pojawi się na świecie 143 mln migrantów klimatycznych (informacja umieszczona w 2019 roku). Nowsze prognozy (m.in. Banku Światowego, Institute for Economics and Peace) mówią że do migracji może być zmuszonych jeszcze więcej osób. Wśród przyczyn są gwałtowny przyrost liczby mieszkańców Ziemi, brak dostępu do żywności i wody oraz klęski żywiołowe. Jeśli będziemy skutecznie działać na rzecz powstrzymania dalszego wzrostu globalnej temperatury, skala migracji może skurczyć się aż o 80 procent, jednak nie zmaleje do zera.

Wobec powyższego tym cenniejsze jest, że ponad stu uczniów było bezpośrednio zaangażowanych w projekt, zaś w działaniach projektowych brało udział ponad 600 osób. Zajmowali się tematem migracji z różnych perspektyw. Ponieważ w Polsce doświadczenie migracji miało miejsce w przeszłości, uczniowie Ekonomika skupili się na ukazaniu obecności w naszym kraju diaspory żydowskiej i jej wpływ na kulturę i historię Polski. W październiku 2022 uczniowie partnerskich szkół spotkali się na tygodniowym pobycie w Krakowie. Uczestnicy projektu mogli zobaczyć zarówno materialne wytwory kultury żydowskiej – synagogi, dzielnicę Kazimierz w Krakowie, jak i uczestniczyć w szabasowej kolacji czy posłuchać klezmerskiej muzyki. Wizyta studyjna w Muzeum Auschwitz-Birkenau ukazała dramatyczne skutki Holokaustu, a spotkanie ze Świadkiem Historii pozwoliło zrozumieć to, o czym uczniowie czytali w podręcznikach.

W Niemczech, Włoszech i Hiszpanii badali aspekt migracji w teraźniejszości. W Niemczech przeprowadzili wywiady z uczniami/uchodźcami, przedstawicielami szkoły, ośrodków integracyjnych i lokalnymi firmami na temat koncepcji integracji imigrantów. We Włoszech uzyskali wgląd w historie uchodźców i codzienne życie tamtejszych imigrantów, przeprowadzili wywiady i dyskusje z politykami. W Hiszpanii badali długoterminowy społeczny, gospodarczy, czy też demograficzny wpływ imigracji na hiszpańską gospodarkę.

Autorzy projektu chcą o rezultatach projektu opowiedzieć mieszkańcom Zielonej Góry, dzielić się wiedzą, jak walczyć z nietolerancją, rasizmem, uprzedzeniami i stereotypami. Stąd wiadomości na stronie internetowej i wystawa, którą można oglądać w szkole. Koordynatorka projektu Jadwiga Tomczyk zaprezentowała również podręcznik, który jest rezultatem działań projektowych. Podręcznik składa się z dwóch części. Jedna dotyczy edukacji międzykulturowej (część teoretyczna). Druga zawiera scenariusze zajęć. Podręcznik zarówno w wersji anglojęzycznej jak i polskojęzycznej w formacie pdf dostępny będzie na stronie projektu LINK TUTAJ.

Na zakończenie projektu w Ekonomiku, 30 maja odbyła się konferencja edukacyjna “OTWARTOŚĆ-MOBILNOŚĆ- WIELOKULTUROWOŚĆ”. Dzięki zaproszonym prelegentom tytułowe słowa można było zobaczyć w wielu odsłonach, czasami zaskakujących dla audytorium. Profesor Mariusz Kwiatkowski (Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski) opowiadał jak “Zrozumieć ludzi w drodze”, dr Sławomir Piotr Baranowski (Instytut Psychologii) przedstawił “Rzeczywistość wielokulturową”, wystąpienie dr Agnieszki Gandeckiej (Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia) zatytułowane była “Wielokulturowość, czyli co z tego mamy”, zaś na koniec pojawił się Radosław Rademenez Blonkowski i jego “Zdrowa Mowa”.

Marcin Olechnowski