W jaki sposób dbać o finansowe fundamenty polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Zielonogórskiego? M. in. nad tym zastanawiali się ostatnio przedstawiciele naszej uczelni oraz samorządu podczas spotkania z ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem.

Wieczorek stwierdził, że dziś dla tak małych uczelni, jak zielonogórska, problemem może być demografia.

Widać, że jest problem, te uczelnie muszą się przestawiać na to, by uruchamiać kierunki, które są potrzebne lokalnym firmom. Wtedy te osoby nie będą nigdzie wyjeżdżać, tylko tu zostaną i będą pracować.

Nie tylko demografia jest wyzwaniem dla Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jedną z ważniejszych kwestii jest współpraca z samorządem lubuskim.

Tu jest wielkie wyzwanie również dla samorządu, ale pan marszałek jest otwarty. Dziś trzeba pomocy uczelniom wyższym w województwie lubuskim. To są te główne wyzwania, a do tego Krajowy Plan Odbudowy i to, jak wykorzystać te środki, oraz przygotowanie nowej perspektywy.