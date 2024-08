24 sierpnia uroczyście odsłonięto Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej, znajdujący się na placu Słowiańskim. Monument liczy kilka metrów i ma przypominać o wszystkich tych, którzy ponieśli śmierć z rąk ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1944.

– Jeszcze przed dekadą blisko połowa lubuszan przyznawała się do swoich korzeni kresowych. Był to najwyższy wynik we wszystkich regionach Polski – mówił Marek Kamiński, wiceprezydent Zielonej Góry.

Wyjazd naszych przodków do nieznanego miejsca często był poprzedzony tragicznymi wydarzeniami – jak deportacje, terror NKWD czy zbrodnie popełnione przez ukraińskich nacjonalistów. Stąd nadal pielęgnowana jest tutaj, w naszym regionie, pamięć o dziedzictwie kresów oraz tragedii ich mieszkańców. Jednym z tych śladów jest ten pomnik. Pomnik Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Chcielibyśmy, żeby rodziny pomordowanych mogły tu przyjść, zapalić znicze, pomodlić się i złożyć kwiaty.

Autorami projektu pomnika są Barbara i Andrzej Getter z Wydziału Rzeźby ASP im. Jana Matejki w Krakowie. Za realizację projektu odpowiada Instytut Pamięci Narodowej.