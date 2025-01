W najbliższy poniedziałek minie dokładnie 269. rocznica urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wybitnego kompozytora dziś wieczorem, tj. w środę, 22 stycznia, uczczą m.in. studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.

„Salon operowy Wolfganga Amadeusza Mozarta” to spektakl muzyczny, na który zapraszają Instytut Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Koło Naukowe Felice Cantando. O szczegółach mówi Aleksander Nowak, który wystąpi w roli Mozarta.

To jest spore przedsięwzięcie i wymagające. Oprócz wykonania mnóstwa arii, to są jeszcze potrzebne inne umiejętności. Pojawi się słowo mówione, jakiś gest adekwatny do czasów Mozarta. Wystąpią też wykładowcy, instrumentaliści, filharmonicy, a więc zawodowi muzycy. Trzeba to spiąć w jedną całość i miejmy nadzieję, że się uda.