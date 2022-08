Choć kilogramów i lat przybyło, serca do walki wciąż są gorące. W Drzonkowie odbył się IV Memoriał Franciszka Gorczycy. Wystąpiły w nim zespoły, których piłkarze mieli okazje się zetknąć ze zmarłym przed sześcioma laty trenerem.

Największym sukcesem trenerskim F. Gorczycy było wprowadzenie drużyny Błękitnych Buding Kisielin do IV ligi. Tej drużyny w turnieju zabraknąć nie mogło. Mówi bramkarz, Wojciech Kozakiewicz.

Jest nas na pewno kilka kilogramów więcej, ale bardzo fajnie, że taka inicjatywa ma miejsce. Wspominamy lata młodzieńcze, gdy bawiliśmy się w piłkę amatorską na całkiem fajnym poziomie. Z niektórymi nie widzieliśmy się naprawdę długo, długo. Fajna pogoda, fajna frekwencja, tylko się cieszyć i dziękować Tomkowi Sroczyńskiemu, który się tego podjął. Ja u trenera Gorczycy zacząłem grać jeszcze w A-klasie i potem poszczególne szczeble aż do IV ligi. To były bardzo fajne czasy, miło je wspominam. Dla Kisielina zmierzenie się z Promieniem Żary to było coś takiego, jakby dzisiaj przyjechała FC Barcelona.