Twój Zielony Targ, który odbywa się co niedzielę na terenie Muzeum Etnograficznego w Ochli, obchodzi swoje 10 urodziny! Organizatorzy przygotowali z tej okazji coś specjalnego dla gości, którzy odwiedzą ich w najbliższą niedzielę, 1 września.

– Na miejscu będzie 80 wystawców, praktycznie ze wszystkich dziedzin, które można sobie wyobrazić – przekonuje Michał Czarnecki, organizator Twojego Zielonego Targu.

Wędliny, nabiał, pieczywo, słodkości, lokalne piwo – będzie dosłownie wszystko. Pojawi się wielu wystawców z i spoza lubuskiego. To będzie bardzo duży jarmark. Oczywiście nie zabraknie strefy dla dzieci.

Będzie również muzyka na żywo. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego przygotowało dla mieszkańców warsztaty i degustacje komentowane. Mówi Marta Forszpaniak, zastępca dyrektora LPCR.

My zapraszamy na warsztaty pod nazwą “Torby pełne kolorów”, poprowadzi je Dominik Staśko. Warsztaty zaczną się o godzinie 13:00. Od 10:00 do 16:00 będziemy też prowadzić degustacje. Co pół godziny będzie szansa spotkać innego producenta, który będzie częstował swoimi wyrobami.