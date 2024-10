Niepokonana Alfa Jaromirowice i mający zaledwie jedną porażkę, TS Masterchem Przylep – te drużyny, zmierzyły się ze sobą w niedzielę w Jaromirowicach. Choć przed spotkaniem, na wyższym miejscu w ligowej tabeli, znajdowali się gospodarze, to górą byli zawodnicy TS-u Masterchem Przylep, którzy rozgromili przeciwnika 5:1.

Początek meczu był odzwierciedleniem całego przebiegu rywalizacji. Pierwszego gola, zawodnicy z Przylepu, strzelili już 9 minucie spotkania. Bramkę z rzutu wolnego, zdobył kapitan, Maciej Kononowicz, który kwadrans później, po dośrodkowaniu w pole karne, asystował przy golu Przemysława Bitnera.

Dar-Bol Alfa odpowiedziała bramką kontraktową, a do przerwy, mieliśmy rezultat 1:2. Po powrocie na boisko, dwa ciosy zadali goście, a konkretnie uczynili to Marek Poniedziałek i Maciej Enkot. Ostatnie słowo, należało do Andrieja Krota, który ustalił wynik rywalizacji na 5:1.

Dominowaliśmy, ale najpierw trzeba było troszkę powalczyć fizycznie. Od początku nie było to takie klarowne przeważanie. Alfa postawiła mocne warunki, tego się spodziewaliśmy, że będzie walka, przetrwaliśmy ten pierwszy napór. Mądrze zagraliśmy, jedna, druga bramka. Później, co prawda, straciliśmy gola po błędzie, ale na drugą połowę, to tym bardziej zmobilizowani wyszliśmy. Otwarcie tu walczymy o najwyższe cele i tutaj chcemy już zostać tak naprawdę do końca ligi. Nie wyobrażamy sobie, żeby nie walczyć o te najwyższe cele. Będziemy walczyć o każde trzy punkty, w każdym meczu.

Troszkę się pogubiliśmy jako zespół w pewnym momencie i myślę, że to zaważyło. Rywal też dobrze przygotowany, fajnie grali w piłkę. Troszkę my dzisiaj zawiedliśmy, tak mnie się wydaje. Potrafiliśmy stworzyć okazje w końcówce drugiej połowy, na początku pierwszej. Były dobre momenty, ale mówię, czegoś dzisiaj jednak zabrakło.

Po ośmiu kolejkach, pozycję lidera zielonogórskiej klasy A, grupy I, zajmuje klub z Przylepu, mając na swoim koncie 21 punktów. Okazję do odniesienia ósmego zwycięstwa w tym sezonie, TS Masterchem, będzie miał już w nadchodzącą sobotę, o 14:00. Tego dnia zagra u siebie, a jego przeciwnikiem, będzie Medyk Seban Cibórz.

Miłosz Weryszko