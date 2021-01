Mieszkańcy Zielonej Góry mogą mieć problem z dostępem do wody. Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja informują o trzech awariach.

Pierwsza spowodowała przerwy w dostawie wody przy ulicy Prostej nr 17-19 i nr 27-31. Kolejna usterka dotyczy natomiast budynków przy ulicy Okulickiego od numeru 35 do 41. Trzecia awaria obejmuje z kolei osiedle Ostoja w Ochli i ulice przyległe do ulicy Żagańskiej.

Sytuacja jest trudna, ale opanowana przez nas. Pracują trzy niezależne brygady, nasi pracownicy usuwają te awarie. Do godzin popołudniowych powinno już wszystko być w porządku i mieszkańcy powinni mieć wodę. Szacujemy, że w Ochli uporamy się z awarią godziny 12:00. W przypadkach, kiedy awarie trwają dłużej, wymagają pracy drugiej zmiany, podstawiamy beczkowozy z wodą zdatną do picia. Ale na tym etapie myślimy, że prace idą tak sprawnie, że nie będzie potrzeby, by zaopatrywać mieszkańców.