Wraz z lipcem rozpocznie się jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez Zielonogórski Ośrodek Kultury. Mowa o “Lecie Muz Wszelakich”, czyli cyklicznej imprezie, zamieniającej nasze miasto w największy amfiteatr świata. I to już od 18 lat.

Lato Muz Wszelakich ruszy 1 lipca. Zainauguruje je spotkanie z książką na leżaku. Miejscem pierwszego spotkania będzie biblioteka Norwida. Dzień później coś dla siebie znajdą miłośnicy kina. A dokładniej kina letniego.

Kino letnie odbędzie się w tym roku w pałacowym parku w Starym Kisielinie. W każdy piątek i sobotę w trakcie tych dwóch wakacyjnych miesięcy, będziemy spotykali się o 21.30. Na seansach. W piątki zapraszamy dorosłych. W soboty zapraszamy natomiast na kino familijne. Filmy będą do tego dostosowane. Niedziela jest wolna, to dzieciaki spokojnie odeśpią swoje.

Będą też spacery. Winiarskie – które są nowością podczas Lata Muz Wszelakich, ale też i tradycyjne z przewodnikami.

Na ciekawskich będzie natomiast czekał kosmos. A to za sprawą “Nocy spadających gwiazd” zaplanowanej w Planetarium Wenus. Jeśli pogoda pozwoli pod gwiazdami będzie można też zatańczyć.

Nie wpisywaliśmy tego w program, ale jeżeli sytuacja pozwoli, to będą dwie w lipcu i dwie w sierpniu potańcówki. Na świeżym powietrzu. Z tego co wiemy, od 26 można już organizować dyskoteki. To nie jest dyskoteka, to jest potańcówka. Przy lampach, wieczorem, na świeżym powietrzu. Ale czekamy na ogłoszenie ostatnich obostrzeń.