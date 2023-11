Masz za dużo ubrań? Robisz porządki w szafach? Włącz się do akcji “Szafowanie”, czyli to, co zalega Ci w szafach i komodach, a wciąż nadaje się do noszenia i używania, oddaj na rzecz Ani Marciniak. W ramach zbiórki odzieży używanej dla ośmioletniej zielonogórzanki zmagającej się z karłowatością, zbierane są ubrania zarówno damskie, męskie, jak i dziecięce. Przydadzą się także buty, ręczniki i pościel.

Zebrana odzież i tekstylia będą przeliczane na kilogramy, a te następnie zostaną zamienione na fundusze, które pomogą Ani w dalszym leczeniu i rehabilitacji. Zbiórka jest prowadzona w całym naszym mieście, także na terenie Dzielnicy Nowe Miasto.

W świetlicach, remizach trwa zbiórka. Cały harmonogram jest na miejskich mediach społecznościowych oraz naszych konkretowych, tak żeby móc przynieść, wesprzeć. Każdy kilogram jest na wagę złota.

Mówiła Klaudia Baranowska ze Stowarzyszenia Konkret. Ubrania i tekstylia muszą być czyste i nadające się do ponowne użytku. Rzeczy powinny być zapakowane w worki. W Zielonej Górze powstały dwa miejsca zbiórki: przy ulicy Dolnej 6 oraz Stary Rynek 13.