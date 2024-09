Rewolucji przemysłowych mieliśmy już oficjalnie trzy. Nie każdy sobie zdaje sprawę, ale trwa kolejna i to już od dawna. Cyfryzacja była jedynie wstępem do tego co nabiera rozpędu, a na pewno słyszałeś już o wykorzystywaniu w różnych dziedzinach sztucznej inteligencji.

Rozmowa z Chatem GPT? To już w zasadzie podstawa jeśli chcesz nadążać za pracą i w zasadzie za wszystkim tym co dzieje się wokół. Sztuczna inteligencja już teraz wykonuje za nas szereg czynności, a nawet za nas pracuje. Fizycznie i umysłowo. Czy w to wierzysz czy nie trwa rewolucja. Mówi dr Grzegorz Bazydło z Instytutu Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

UZ już teraz kształci absolwentów, którzy w zasadzie na już są potrzebni na rynku. Pytanie czy da się nadążyć za postępem, który mknie ekspresowo.

Zasoby ludzkie to jedno. Bardzo ważny jest również sprzęt. Uniwersytet Zielonogórski gwarantuje swoim studentom komputery i maszyny dzięki, którym mogą realizować swoje plany i pomysły. Uczelnia oferuje rónież wsparcie projektów i doradztwo prawne.