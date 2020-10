Nie tylko ulica Zjednoczenia jest obecnie miejscem robót i utrudnień drogowych. Od miesiąca jest remontowana ulica Energetyków. Z tego powodu obowiązuje inna organizacja ruchu w obrębie tamtejszego marketu.

Kierowcy mogą poruszać się tylko północną jezdnią na odcinku od ulicy Zjednoczenia do wjazdu do marketu. W pierwszej fazie remontu ze sklepu można wyjechać tylko w prawo. Ten etap prac budowlanych ma potrwać jeszcze miesiąc. W drugim etapie, który będzie realizowany do końca roku, skorzystamy tylko z wyjazdu na wprost i w lewo.

Remont ulicy Energetyków poprawi bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

Dzisiaj to działa w systemie dwufazowym, czyli kiedy na przykład skręcamy w lewo z Energetyków w Elektronową albo z Energetyków do Tesco, tak naprawdę nie mamy wydzielonej fazy do skrętu w lewo. Czyli zawsze musimy patrzeć, czy ktoś nie jedzie z naprzeciwka, a tam mamy dwa pasy ruchu na wprost, naprzeciwko wlotu, w związku z czym jest to zawsze niebezpieczne. Po rozbudowie południowej jezdni ulicy Energetyków wydzielimy dodatkowy pas do skrętu w lewo i dzięki temu będziemy mogli wydzielić dodatkową, trzecią fazę dla skręcających w lewo. Będzie się włączać tylko wtedy, kiedy pojazdy będą ustawione na lewym pasie ruchu. Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta

Zakres robót, oprócz remontu południowej jezdni, obejmie budowę odcinka ścieżki rowerowej. Prace wykona Przedsiębiorstwo Drogowe Bud-Dróg z Kożuchowa. Zadanie będzie kosztować milion 67 tysięcy złotych.