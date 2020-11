29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się. Dlatego sztaby prowadzą rejestrację wolontariuszy. Jak sytuacja wygląda w Zielonej Górze?

Zapisy prowadzone są online, pozostało jeszcze sto wolnych miejsc. Do Zielonej Góry dotarły już puszki na 29. finał. Zapisy na stronie iwolontariusz.wosp.org.pl trwają do 18 grudnia.

Ponadto zielonogórski sztab poszukuje osób do liczenia pieniędzy, jak i chętnych do pracy porządkowej w ramach tzw. pokojowego patrolu. Ma to związek chociażby z panującą sytuacją epidemiczną, która wymaga przestrzegania reżimu sanitarnego.

Osoby chętne do takiej formy pomocy proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 603 307 450 lub mailowo: sztab.wospzg@gmail.com. Więcej informacji szukajcie na fanapage’u zielonogórskiej orkiestry.

29. finał WOŚP planowany jest na 10 stycznia.