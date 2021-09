Trwa kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. W ramach specjalnego programu profilaktycznego od kilku lat zbadać się można także zielonogórskim szpitalu.

Program jest skierowany do pacjentów w wieku 40-65 lat, którzy mają co najmniej jeden z poniżej wymienionych objawów przez minimum 3 tygodnie i nie są to objawy związane z infekcją górnych dróg oddechowych:

– pieczenie języka

– niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej

-ból gardła

-przewlekła chrypka

-guz na szyi

-niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa

-ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem

Zarejestrować się na badania możecie pod numerem telefonu: 68 32 96 621.

Więcej informacji znajdziecie natomiast pod linkiem:

źródło: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze