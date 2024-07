Do 31 lipca trwa badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych. Te jest przeprowadzane na terenie całego kraju. To oznacza, że rolnicy mogą otrzymać telefon od ankietera, który poprosi o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Gospodarstwa do wzięcia udziału w analizach są wybierane losowo.

– Dodam, że udział w badaniu dla wylosowanych jednostek jest obowiązkowy. Ankieta zajmuje około piętnastu minut – mówi Robert Wróbel, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

Ankieta jest prosta, nieskomplikowana. Polega na tym, że nie sięgamy do jakichś zasobów księgowych. Tutaj po prostu wyrażamy swoją opinię na temat funkcjonowania gospodarstwa rolnego. Pytamy o sytuację bieżącą gospodarstwa, w ostatnim półroczu i co się dzieje obecnie – ale także o to, jak rolnicy przewidują co się będzie działo w gospodarstwie w ciągu następnego półrocza.

Pojawiają się też pytania o typ gospodarstwa, opłacalność produkcji i popyt. Te wszystkie dane zebrane w całość, pozwalają poznać bieżącą sytuację rolników.

W moim przekonaniu, jest to cenne źródło informacji dla polityki rolnej. Mamy tutaj bieżącą informację o tym, co się dzieje w tym gospodarstwie, z jakimi problemami się borykają rolnicy. Także można podejmować szybkie reakcje, które mogłyby zapobiegać tym wyzwaniom, z którymi mierzy się rolnictwo.

Rolnicy wytypowani do udziału w badaniu, zanim zadzwoni ankieter, wcześniej powinni otrzymać list od prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Gdy mamy wątpliwość, czy rozmawiamy z uprawnioną osobą, można upewnić się, dzwoniąc na infolinię statystyczną.