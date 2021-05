Budki dla jerzyków robią furorę. Podczas ostatniej akcji domki dla ptaków, które w naturalny sposób pomagają ludziom walczyć z komarami, rozeszły się w kilkanaście minut.

W sobotę kolejna akcja, znów będą rozdawane budki. Tym razem przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie, ZGK myśli też, jak w naturalny sposób walczyć z kleszczami. Okazuje się, że pomóc mogą w tym wróble. Mówi Krzysztof Sikora, prezes ZGK.

Celem akcji będzie zwiększenie populacji wróbli.

To brzmi może śmiesznie, ale to są naturalne metody, które możemy łatwym sumptem wprowadzić do miasta, aby nam żyło się lepiej. Ja muszę to brać pod uwagę. Ludzie pisali, że nie mogą wyjść w domu, bo dzieci siedzą z bąblami, pogryzione przez komary. Okna muszą być pozamykane, a nie wszyscy mają klimatyzatory.