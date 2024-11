Dokładnie dziś mija pół roku rządów Marcina Pabierowskiego. Nową władzę charakteryzują ambitne plany rozwoju miasta, nowe projekty jak choćby budowa szpitala psychiatrycznego czy remont amfiteatru, ale także sporo krytyki względem poprzednika Janusza Kubickiego.

Jak długo będzie się to broniło w oczach wyborców? Zapytaliśmy politologa dr. Piotra Pochyłego.

Ta zmiana jest dość krótka, a pamiętajmy, że poprzednik nie rządził 4-5 lat tylko 18 lat. Z miesiąca na miesiąc krytykowanie będzie coraz trudniejsze, bo ludzie będą pytać: “no dobrze, a co pan zrobił?”. To jest akurat dobre posunięcie, by mówić, że np. “na tym lub na tamtym będziemy oszczędzać”.