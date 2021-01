Tragicznie minął dzisiejszy poranek w Zielonej Górze. Straż pożarna otrzymała informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Potrzebna była pomoc w wejściu do budynku przy ulicy Chmielnej. Okazało się, że wewnątrz lokalu znajdują się dwie nieprzytomne osoby – mężczyzna i kobieta.

Kobiecie udało się przywrócić podstawowe parametry życiowe. W takim stanie została oddana do pogotowia i następnie przetransportowana do szpitala. Niestety nie udało się uratować mężczyzny. W pomieszczeniu obok znaleźliśmy również ciało martwego psa. Przyczyną najprawdopodobniej było wysokie stężenie tlenku węgla, dużo przekraczające normę.

Szczegóły zdarzenia będzie wyjaśniać policja i prokuratura. Strażacy przypuszczają, że tlenek węgla mógł się wydobywać z nieszczelnej instalacji grzewczej w łazience.

W sezonie grzewczym powinniśmy być szczególnie wyczuleni na to, czy w naszych domach nie ulatnia się czad. Nie możemy go zobaczyć i wyczuć, ale powinniśmy sprawdzić instalacje i urządzenia do ogrzewania mieszkań.

Przede wszystkim z takich akcji prewencyjnych, zabezpieczających nas przed tego typu zdarzeniem, ważne jest regularne sprawdzanie jakości naszych urządzeń grzewczych. Nie tylko urządzeń grzewczych, ale również całych ciągów kominowych, a przede wszystkim – ciągów wentylacyjnych. Bardzo często zatykamy kratki wentylacyjne, które są zlokalizowane głównie w łazience, bo na przykład w okresie zimowym nam zawiewa. Nie róbmy tego – to jest specjalnie po to zrobione, by zagrożenie mogło się wydostać z małego i zamkniętego pomieszczenia, jakim jest łazienka.

Każdy właściciel budynku ma obowiązek zrobić przegląd mieszkania, korzystając z pomocy specjalistów. Warto zakupić również czujnik czadu.