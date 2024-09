Ostatnia akcja decydowała o rozstrzygnięciu meczu piłkarzy ręcznych przy Szafrana. Akademicy z Zielonej Góry byli bardzo blisko sensacji, ale bardziej doświadczeni rywale przy sporej dawce szczęścia zgarnęli komplet punktów.

Do przerwy pachniało sensacją bo po 30 minutach AZS UZ prowadził 16:14 choć kilka minut wcześniej to SPR był lepszy i wygrywał 13:10. Niestety po przerwie akademicy nie podtrzymali świetnej passy i goście najpierw szybko wyrównali, a następnie wypracowali trzybramkową przewagę. Zielonogórzanie przyzwyczaili nas jednak, że grają do końca i nie odpuszczają nawet wyżej notowanym rywalom. Tak było i tym razem i o końcowy wynik drżeliśmy do ostatniej sekundy. Akcja gości ustawiona na czasie, 7 sekund do końca meczu, na tablicy remis 29:29, piłka w rękach rozgrywającego SPR Purina. Mateusz Redko decyduje się na rzut z dystansu. Gości opuszkami palców zatrzymuje Paklerski, piłka trafia w poprzeczkę. Obrońcom AZS UZ urywa się Piotr Massopust. Obrotowy nie myli się i trafia tuż przed końcową syreną na 30:29 i decyduje o rozstrzygnięciu meczu na korzyść swojej drużyny. Tak wyglądała ostatnia akcja podczas, której wszyscy obecni w uniwersyteckiej hali sportowej wstrzymali oddech. Akademicy byli najbliżej zdobyczy punktowej jeśli mówimy o tym sezonie, a znowu mimo dobrej gry przegrali. W starciach z czołówką ligi niestety bilans 0:3 choć co zielonogórzanie udowodnili zasługują na więcej.