Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci adopcyjnych na grupę wsparcia. Spotkanie będzie okazją do wymiany rodzicielskich doświadczeń, zarówno tych przyjemnych, jak i trudniejszych. Rodziców chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy do kontaktu mailowego (h.danak@rops.lubuskie.pl) bądź telefonicznego (68 381 25 40). https://www.facebook.com/events/785506185286362/