Komisja dotycząca konsultacji społecznych powinna powstać. Takiego zdania jest wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Zielonej Razem, wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Sroczyński.

Radny był gościem w rozmowie na 96 FM. Naszego gościa pytaliśmy o kwestie związane z konsultacjami społecznymi.

Radni o tej sprawie będą debatować na najbliższej sesji rady miasta. Sroczyńskiego jako mieszkańca Raculi pytaliśmy również o obwodnice południową, która ma powstać. – To niezbędne – mówił nasz gość.

To jest dla mnie ważna inwestycji. Wiem, jak uciążliwe są te samochody ciężarowe. Jest to potrzebna inwestycja,. Jeśli ktoś się nie zgadza, zapraszam na konsultacje do siebie.