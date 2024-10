– Gdybym był odpowiedzialny za realizacje projektu budowy szpitala psychiatrycznego na jego lokalizację wybrałbym teren Ochotniczego Hufca Pracy – stwierdził na naszej antenie Tomasz Siemiński radny wojewódzki z Trzeciej Drogi. To ciąg dalszy dyskusji na temat budowy tej placówki w dawnym miasteczku ruchu drogowego.

Radny Trzeciej Drogi uważa, że mieszkańcy mają prawo czuć się niesprawiedliwie potraktowani i podjęte działania przypominają te, które praktykowała poprzednia władza. Siemiński rozumie pośpiech i chęć pozyskania dofinansowania, ale nie zgadza się z wyborem lokalizacji.

Próbowałbym to zrealizować na terenie OHP, na tej działce i w tym budynku, który jest dobrze utrzymany i można byłoby zrealizować dokumentację funkcjonalno-użytkową przebudowy tego budynku. OHP jest bardzo blisko szpitala gdyby udało się pozyskać środki z innych źródeł utworzyć połączenie między szpitalami szklaną kładką

Siemiński dodał, że zanim szpital powstanie jest jeszcze szereg działań, które trzeba podjąć.

Z punktu widzenia praktyki i polityki absolutnie klamka nie zapadła to były jedynie konferencje i oświadczenia. Natomiast musi się jeszcze zadziać wiele procedur. Np. szpital będzie potrzebował dofinansowania ze środków wojewódzkich, a żeby tak się stało trzeba uwzględnić to w budżecie województwa, który jest jeszcze do przegłosowania