Lubisz wycieczki rowerowe? A porwałbyś się na rajd przez Amerykę Południową i to przez Andy? Nie odpowiem za Ciebie, ale jeśli zastanawiasz się czy dałbyś radę to obejrzyj rozmowę w studiu Radia Index z kimś kto się odważył i przejechał wskroś cały ten kontynent.

Stanisław Leszczyński zawodowo serwisuje rowery, a w wolnym czasie uprawia kolarstwo ekstremalne, amatorsko choć brzmi to jak oksymoron, cztery razy pokonał rowerem trasę z północy na południe Ameryki Łacińskiej. – Zawsze lubiłem jeździć rowerem, wyznaczałem sobie coraz to trudniejsze trasy – w końcu Stanisław wylądował w Wenezueli wsiadł na jednoślad i pojechał w Andy, przez pustynie Atakama aż do samej Ziemi Ognistej.

Jeśli nie dowierzacie obejrzyjcie audycję “Gość na 96FM”, w której Stanisław Leszczyński opowiada o tej i innych swoich niewiarygodnych rowerowych podróżach.