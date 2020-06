„Jestem człowiekiem, nie ideologią” – pod takim hasłem odbyło się wczoraj spotkanie na Placu Teatralnym. Nawiązywało ono do słów prezydenta Andrzeja Dudy na temat środowiska LGBT: „Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia”. Zielonogórzanie, którzy sprzeciwiają się takiemu traktowaniu mniejszości seksualnych, okazali im swoje wsparcie.

W zgromadzeniu zorganizowanym przez Instytut Równości brało udział wielu młodych ludzi. Podkreślali, że województwo lubuskie jest tolerancyjne i otwarte.

Protestujemy tutaj przeciwko wykorzystywaniu tematu osób LGBT do robienia walki politycznej, walki ideologicznej. Bo my ideologią nie jesteśmy – jesteśmy ludźmi. Ziemia Lubuska jest bardzo tolerancyjna. Żyje się tutaj dobrze, jest mało aktów przemocy. A Polska? Polska w mediach jest inna od tej Polski, którą mamy na co dzień. Nasze tereny są lepsze do życia niż powiedzmy na przykład wschód naszego kraju. Ale w mediach też często pokazywany jest fałszywy obraz – obraz dużo bardziej zaostrzony, agresywny.

Spotkanie na Placu Teatralnym było spontanicznym wydarzeniem.

Cała akcja jest oczywiście związana z tym, co dzieje się w polityce, co powiedział pan prezydent. To jest reakcja – nie zgadzamy się na coś takiego, jest to poniżające, poniżej godności kogokolwiek. Gdybyśmy zamienili te słowa na jakąś inną grupę, naprawdę byłaby większa afera. Wydaje mi się, że jest to bardzo niesprawiedliwe, że w mniejszości seksualne można sobie bić jak w worek.

Uczestnicy zgromadzenia przynieśli ze sobą tęczowe flagi, mieli również transparenty z hasłami „Stop homofobii” i „Bądźcie ludźmi, siądźcie z ludźmi”.