Jubileuszowa, 20. edycja Gali „Warto jest Pomagać” już w najbliższą sobotę, 14 grudnia. W tym roku w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego wystąpią: Sarsa, Natalia Niemen, Natalia Przybysz, Mela Koteluk, Kasia Wilk, Magda Steczkowska, Małgorzata Romanowska, Marek Piekarczyk, Krzysztof Antkowiak i Grzegorz Hryniewicz.

Ten ostatni to oczywiście organizator wydarzenia i prezes „Warto jest Pomagać. W tym roku pieniądze zebrane podczas wydarzenia zasilą leczenie dwójki dzieci.

W tym roku będzie to 2-letnia Laura Wolniewicz, która choruje na zespół Retta i 6-letni Oliver Żmuda, który ma padaczkę lekooporną, autyzm i wiele innych chorób. Zielonogórzanie mają wielkie serca.

Młodszą tradycją, ale już też kilkunastoletnią jest plebiscyt „Anioła Roku”.

14. edycja “Anioła Roku”. To plebiscyt, w którym dziękujemy za bezinteresowną pomoc, w trzech kategoriach: osoby, firmy i organizacje. Wpłynęło do nas 28 zgłoszeń.

Siłą gali „Warto jest Pomagać” są ludzie. Ludzie, którzy pomagają charytatywnie w różnych aspektach związanych z organizacją.

Znalazłem kontakt do pana, który wycina różne elementy w styropianie. Myślałem, że ten pan jest z Zielonej Góry, a okazało się, że pochodzi spod Łodzi. Robi to z serca, charytatywnie i wysłał nam to już kurierem.