Blisko setka policjantów czuwa nad bezpieczeństwem uczestników tegorocznego Winobrania. I już po pierwszych kilku dniach widać, że ich praca przekłada się na statystyki. Od 4 września zielonogórscy stróże prawa nie odnotowali żadnego większego incydentu.

Nie oznacza to jednak, że nie mają co robić. Funkcjonariusze złapali na gorącym uczynku siedem osób. Mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Mamy zatrzymaną osobę poszukiwaną. Kilka osób trafiło do izby wytrzeźwień i miejsca zamieszkania. Przypomnę, że nie zmieniły się przepisy w zakresie spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Pamiętajmy, że można go spożywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.