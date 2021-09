Jeszcze tylko do środy można składać papiery na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ostatnie wolne miejsca czekają między innymi na Wydziale Nauk Biologicznych. Jak sama nazwa wskazuje kształcenie tam można podjąć między innymi na kierunku biologii.

Do wyboru jest też wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska, biomonitoring i zarządzanie środowiskiem oraz biotechnologia. A skoro kierunki bio, to ogromny nacisk kładziony jest na ekologie. Mówi profesor Leszek Jerzak.

Szczególnie ten pierwszy kierunek, biomonitoring. No bo mamy dużo inwestycji, autostrady są budowane, drogi, fabryki, farmy wiatrakowe. I teraz muszą tam być zrobione oceny oddziaływania na środowisko. Trzeba do specjalistów, którzy określą, gdzie można lub nie to robić.