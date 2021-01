Wszystkie ręce na pokład! Do zebrania wciąż jest prawie 7 mln zł, ale lek, który ma otrzymać Ania jest wręcz bezcenny. Półroczna zielonogórzanka zmaga się z SMA, czyli rdzeniowym zanikiem mięśni.

Choroba wyrządza olbrzymie szkody w organizmie dziewczynki, która z niewydolnością oddechową trafiła do szpitala. Olbrzymią rolę odgrywa czas. Terapia antygenowa musi się zacząć jak najszybciej. Jutro na naszym Facebooku licytacje, które poprowadzi nasz redakcyjny kolega Romek Awiński. A do wylicytowania mnóstwo nietypowych atrakcji. O to, żeby było oryginalnie zadbają kabareciarze. Jaką usługę oferuje kabaret Jurki? O tym Przemysław Sasza Żejmo.

Pomysł jest taki, abyśmy państwa budzili jako budzik poranny, nocny, czy w ciągu dnia.

To, co najlepsze posyłają także Nowaki, a posyłają Krystynę, czyli Adę Borek. W jakiej roli? O tym przedstawiciel kabaretu Kamil Piróg.

To będzie spersonalizowany dzwonek telefoniczny w wykonaniu chyba znanej wszystkim Krystyny.

Atrakcji będzie więc pod dostatkiem. Startujemy jutro o 17:00 na Facebooku.