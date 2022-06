40 lat – dokładnie tyle czasu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w Zielonej Górze. Obecnie trwa wielkie świętowanie okrągłego jubileuszu, bo w ciągu tych czterech dekad działalność MOSIR-u nie tylko rozwinęła nasze miasto, ale i zintegrowała mieszkańców.

Najważniejszym celem funkcjonowania MOSIR-u jest zachęcanie zielonogórzan do aktywnego spędzania czasu. Jak podkreśla dyrektor ośrodka – Robert Jagiełowicz – to jest esencją dobrego i szczęśliwego życia.

Te osoby, które tu przyjeżdżają z zewnątrz bardzo chwalą nasze obiekty, bardzo chwalą to co się tutaj dzieje. A myślę, że mieszkańcy, ci którzy tu potrzebują ruchu i ci którzy chcą skorzystać z tego tez są bardzo zadowoleni. Myślę, że oni tez maja bardzo pozytywną opinię i myślę, że fajnie jest tez zobaczyć co się dzieje na basenie, bo na basenie po pandemii wróciliśmy już prawie do tego stanu sprzed pandemii, czyli mamy średnio około 1300 osób dziennie. Czyli to jest kolejny dowód na to, że nasz basen cieszy się ogromna popularnością i że spełniamy państwa oczekiwania.