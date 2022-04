The Droshkoov Theatre to miejsce, które mimo mylącej nazwy znajduję się w Zielonej Górze, który łączy kulturalne koncerty muzyczne, z klimatycznymi potańcówkami.

O powstaniu tego ciekawego miejsca opowiedzieli Katarzyna Łyłyk oraz Jakub Zamojski

Wszystko zaczęło się z inicjatywy kilku przyjaciół, w zaciszu domowym

Geneza powstanie, jest bardzo prosta. Kilku przyjaciół skrzyknęło się i właśnie w Droszkowie, we Wsi, w domu rodzinnym, w domu prywatnym, zreorganizowaliśmy scenę, wraz z oświetleniem i profesjonalnym nagłośnieniem, gdzie wśród znajomych tworzyliśmy pewne eventy kulturalne, głównie koncerty, ale nie tylko, mając jakby głównie na celu dobrą zabawę, szczególnie w weekendy. W pewnym momencie okazało się, że tych znajomych w tym prywatnym domu było tylu, że polowy to nie wiedzieliśmy, kto to jest, bo to byli znajomi znajomych. Zauważyliśmy, że popyt na tego typu działalność, jest duża i postanowimy zagospodarować tą jakby nisze kulturalna