Przedstawiciele władz województwa, miasta i uczelni poinformowali na konferencji prasowej, że Szpital Psychiatryczny dla młodzieży powstanie na terenie dawnego miasteczka ruchu drogowego, zapewniając jednocześnie, że przyroda w tym miejscu nie ucierpi.

Wręcz przeciwnie – jak mówił prezydent Marcin Pabierowski – teren zostanie uporządkowany.

O porozumieniu trójstronnym – przedstawicieli samorządu województwa, miasta i uczelni, które zagwarantuje utrzymanie charakteru pobliskich terenów zielonych, mówił także poseł Waldemar Sługocki, szef lubuskich struktur PO.

Powinniśmy zacząć od inwentaryzacji, jaki to jest obszar, jak on wygląda. Podpisać porozumienia, przeprowadzić transakcję. Wiadomo, że ten proces trochę potrwa. Zapewniamy mieszkańców, że te funkcje tego miejsca będziemy się starali utrzymać.

Na konferencji był także obecny prof. Wojciech Strzyżewski. Rektor uczelni zauważył, że akademik SBM, będący w tamtym miejscu, mógłby w przyszłości służyć wyłącznie studentom kierunku lekarskiego.

Ten akademik w parku ruchu drogowego jest kolejnym, który czeka na remont. Myślę, że on będzie następnym. Powiedziałem to dlatego, że w kontekście budowy szpitala aż się prosi, żeby w tym akademiku zlokalizowano w przyszłości studentów medycyny.

Władze województwa przekonują, że na złożenie dokumentacji jest mało czasu. Mówi Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa.

Szpital w Zaborze ma na to czas do końca listopada. Do tego momentu musi złożyć aplikację o środki. Musi też przeprowadzić procedurę z innymi dokumentami. 30 listopada to data graniczna.