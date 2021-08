Członkowie stowarzyszenia “Teraz Lubuskie” są zbulwersowani cenzurą, której miał się dopuścić poseł Łukasz Mejza. Ocenzurowana miała zostać informacja na fanpage “Bezpartyjni Samorządowcy”. Zamieszczony przez ugrupowanie post informował o odcięciu się Bezpartyjnych od obecnych działań posła Mejzy.

W swoim poście Bezpartyjni wyrazili także sprzeciw dla kontrowersyjnej ustawy LEX TVN. Chwilę po pojawieniu się informacji w sieci, post jednak … zniknął. Według Jakuba Szczepańskiego ze Stowarzyszenia “Teraz Lubuskie” takie zachowanie ze strony młodego parlamentarzysty jest skandaliczne.

Należy zadać sobie proste pytanie czy pan poseł Łukasz Mejza stosuje teraz cenzurę w województwie lubuskim? Bo co to był? To było ocenzurowanie klubu radnych, który jest w sejmiku. Niezależnie od poglądów politycznych, wszyscy powinniśmy walczyć o standardy i żeby nie były one takie, jak są na Białorusi. Ja się urodziłem w wolnej Polsce, nie znam innej. Usuwanie treści i administratorów jest poniżej jakiejkolwiek akceptacji.