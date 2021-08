Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nową platformę. Tym razem jest to Teleplatforma Pierwszego Kontaktu. Usługa działa w identyczny sposób jak nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Skorzystać z niej możemy więc w każdy dzień roboczy po godzinie 18 oraz w niedzielę i święta.

Żeby skorzystać z porady pielęgniarskiej, lekarskiej czy też uzyskać e-skierowanie lub e-zwolnienie lekarskie, wystarczy zadzwonić pod numer 800 137 200. Tłumaczy Joanna Branicka, rzecznik prasowy Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zostaniemy połączeni z pielęgniarką lub położną, która wypyta nas o nasze dane. Oraz stan zdrowia. Poradzi co dalej robić. Jeśli stan zdrowia będzie tego wymagał, to zostaniemy połączeni z lekarzem. Jeśli będzie konieczność osobistej wizyty, to zostanie ona zrealizowana.