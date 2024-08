Trwają Igrzyska olimpijskie w Paryżu. Niedawno wróciła z nich Natalia Kochańska strzelczyni Gwardii Zielona Góra, która opowiedziała nam jak ta wielka impreza sportowa wygląda od tzw. kuchni.

Konkurencje strzeleckie, w których Kochańska brała udział nie były rozgrywane w stolicy Francji, ale nie przeszkodziło jej to w spotkaniu z całą reprezentacją Polski w wiosce olimpijskiej.

Zorganizowanie takiej wioski, obsłużenie takiej ilości ludzi to ogromne wyzwanie. I atmosfera jaka tam panowała jest po prostu nie do opisania. Bardzo cieszę się, że mogłam to zobaczyć na własne oczy

I właśnie o ceremonie otwarcia dopytywaliśmy nasza olimpijkę. Jakie były wrażenia z innej perspektywy niż kanapy przed telewizorem? I czy sama ceremonia wzbudziła kontrowersje wśród jej uczestników?

Ideologiczna dyskusja na temat ceremonii otwarcia igrzysk trochę przyćmiła to otwarcie igrzysk. Wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę to, że każdy kraj jest inny. Może dla Polski jest to zbyt ciężkie żeby to przyjąć