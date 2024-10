Tragiczne informacje obiegły wczoraj Zieloną Górę. Nie żyją 14-latka potrącona przez samochód na osiedlu Pomorskim i 16-letnia Nadia. Obie dziewczyny były uczennicami zielonogórskiego “Lotnika”

We wtorek Basia potrącona przez samochód w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Niestety jej stan znacząco się pogorszył i w środę był określany jako krytyczny, a w czwartek szpital poinformował o jej śmierci. W ten sam dzień do szkoły dotarła kolejna tragiczna informacja o tym, że zmarła Nadia. Obie dziewczyny były uczennicami IV Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze. To druzgocący tydzień dla tej szkoły i całego miasta. Składamy wyrazy współczucia rodzinom i bliskim Basi i Nadii.