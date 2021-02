Ponad 4 tysiące wniosków o pomoc z tzw. Tarczy Antykryzysowej 7.0 wpłynęło do lubuskich oddziałów ZUS. Przedsiębiorcy ubiegali się o umorzenie składek za styczeń lub za grudzień i styczeń, a także o świadczenie postojowe.

Prawo do wsparcia z Tarczy Antykryzysowej przysługuje niemal 50 różnym branżom, które ucierpiały z powodu pandemii.

Zwolnienie ze składek lub świadczenie postojowe mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada prowadzili działalność gospodarczą uprawnioną do wsparcia. Muszą również wskazać, że ich przychód spadł o co najmniej 40 procent.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi przesłać do ZUS deklarację za grudzień i styczeń. O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do 3 miesięcy po ustaniu epidemii, natomiast o zwolnienie ze składek można wnioskować do 31 marca.