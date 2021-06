Fundacja “SpokoFamily” zaprasza na wakacyjne warsztaty dla dzieci i młodzieży. Głównym założeniem tanecznego projektu jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia. Dodatkowo na tapecie, a raczej na parkiecie, będzie też integracja społeczna i pobudzenie kreatywności wśród uczestników.

Projekt “Spoko wakacje” opiera się na trzech różnych stylach tanecznych. Na dobry początek jazz i Anita Sawicka.

Ma to do siebie, że pracuje dużo na improwizacji w trakcie realizacji choreografii. Wykorzystuje umiejętności tancerzy, którzy znajdują się u niej na zajęciach. Mamy w tej chwili 25 osób na sali. To jest bardzo duża frekwencja. Cudownie, że młodzież chce i tańczy nawet poza sezonem.