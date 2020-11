Zobacz info

Kochani dzisiaj, bardzo spontanicznie powstał pomysł kolejnych warsztatów z Robertem <3 Wierzę, że w tych wariackich czasach jest to dobry pomysł, a takie okazje nie przydarzają się "przypadkiem" Dlatego serdecznie zapraszam Was ser na kolejny warsztat z Robertem w Zielonej Górze termin: 07-08.11.2020 plan: sobota 07.11.2020: 11.30 do 12.00 rejestracja 12.00 do 15.00 praktyka asan 15.00 do 16.00 przerwa 16.00 do 18.00 praktyka asan niedziela: 08.11.2020 9.00 do 12.00 praktyka asan gdzie...