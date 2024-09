ZIELONA GÓRA:

Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej subwencji. Głos w tej sprawie zabrał Grzegorz Maćkowiak przewodniczący w zielonogórskim klubie PiS. – Biegli nie wykazali nieprawidłowości, a PKW jest upolityczniona – mówił podczas briefingu pod ratuszem. Partia odwołała się od decyzji i zbiera fundusze.

Według miejskiego radnego trwa nieczysta walka przed wyborami prezydenckimi, decyzja PKW jest polityczna i ma prowadzić do osłabienia jedynej opozycji jaką dla obecnie rządzących jest Prawo i Sprawiedliwość. Przypomnijmy PKW wykazała nieprawidłowości w finansowaniu przez PiS kampanii wyborczej do parlamentu. – To jest atak celowy. Chodzi o wybory prezydenckie, tak żeby PiS miał jak najmniejsze szanse – mówił Grzegorz Maćkowiak