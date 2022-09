Szymon Wójcik – to ostatni z nowych koszykarzy w kadrze Enei Zastalu BC Zielona Góra. Syn legendarnego Adama Wójcika zagra w naszej ekipie razem z bratem bliźniakiem – Janem.

22-letni koszykarz mierzący 206 centymetrów może grać na pozycji 4 lub 5. W tym sezonie Szymon Wójcik miał grać w lidze belgijsko-holenderskiej, ostatecznie jednak trafił do Polski do Zielonej Góry. Jak do tego doszło?

Miałem podpisany kontrakt w lidze holendersko-belgijskiej. byłem związany kontraktem, ale trener podziękował mi i wysłał mnie do domu. Nie byłem zawodnikiem, którego szukał, a rekrutacja była prowadzona przez wcześniejszy sztab. Byłem w kontakcie z trenerem Vidinem. Wiedziałem, ze Zastal poszukuje jeszcze jednego zawodnika na pozycji 4-5. Postanowiłem po turnieju Adama Wójcika dołączyć do zespołu.

Wójcik ma za sobą już debiut w barwach Enei Zastalu BC podczas turnieju we Wrocławiu. Jakie pierwsze wnioski i wrażenia?

Wrażenia bardzo dobre, to jest mój pierwszy rok po lidze akademickiej w Stanach. Jest się do czego przyzwyczajać. Gra jest znacznie bardziej fizyczna i wymagająca mentalnie. jestem zadowolony gry w zespole. Od Zastalu nie wiem czego można się spodziewać. może dania mi szansy na boisku, a ja będę dawać z siebie wszystko.

My dodajmy, że pierwszy mecz Enei Zastalu BC w najbliższą niedzielę we Włocławku. Rywalem będzie Anwil.