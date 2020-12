Święta, święta i po świętach. No i czas zacząć myśleć o Sylwestrze. W czasach pandemii i Narodowej Kwarantanny możliwości świętowania ograniczone zostały niemal wyłącznie do domowego zacisza. Dlatego nasza propozycja skrojona jest idealnie.

Nasza, bo wspólnie z Zielonogórskim Ośrodkiem Kultury przygotowujemy tzw. Domówkę/Sylwestrówkę. Impreza odbędzie się zdalnie. Startujemy 31 grudnia o 19:00. Mówi gospodarz tej nocy Romek Awiński.

Jak na każdej imprezie publiczność jest najważniejsza. W tym przypadku to wy jesteście najważniejsi. Będziecie mogli wysyłać do nas zdjęcia. Nie tylko, że chcecie i to jest fajne, ale to się po prostu opłaca. Spośród tych, którzy wyślą do nas zdjęcia, rozlosujemy nagrodę główną – 2021 zł na nowy 2021 rok.