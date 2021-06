460 gramów konopi indyjskich znaleźli w ubiegłym tygodniu zielonogórscy policjanci w mieszkaniu 37-latka. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy, którzy zajmują się przestępczością narkotykową.

Zatrzymany przygotowywał się do wprowadzenia narkotyków do sprzedaży. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia. 37-latek nie był wcześniej notowany, przyznał się do winy, a Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze zdecydowała o zastosowaniu wobec niego dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego w wysokości 10 tys. zł.