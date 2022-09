Ma być szybciej, wygodniej i bardziej komfortowo. Zielonogórskie wodociągi podpisały umowę z firmą Perceptus. Chodzi o cyfrowe podpisywanie umów z klientami.

Dzięki temu będą oni mogli zaoszczędzić swój czas, bo wszystko będzie się odbywało w formule on-line. Dlaczego jest to tak ważne dla klientów? Pytaliśmy podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezesa Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Krzysztofa Witkowskiego.

To ważne i nowoczesne dla klienta. My jesteśmy jako pierwsza spółka w Polsce włączeni w taki projekt. Liczę, że część osób z tego skorzysta. Mamy od dwóch lat EBOK-a i mamy zarejestrowanych ok. 3,5 tysiąca osób, tu chyba będzie troszkę mniejsza skala.