To jest ta dziedzina, w której my chcemy BCU wesprzeć, czyli przeprowadzać szkolenia tematycznie związane z nowościami branży IT, czy też z kierunkami rozwoju tych branż. Programowanie systemów wbudowanych na najnowocześniejszym sprzęcie i różnorodnym sprzęcie, gdyż rynek dostarcza wielu rozwiązań, które chcemy też zaimplementować na tych szkoleniach i pokazać kandydatom, na przyszłych ekspertów, czy też tak jakby tutaj znawców tematyki, że to nie wiąże się tylko z jednym zamknięciem ścieżki