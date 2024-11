Mówi się o niej coraz częściej. Jest wykorzystywana zarówno w nauce, jak również w różnych gałęziach życia gospodarczego. Mowa o sztucznej inteligencji, bez której dziś coraz trudniej wyobrazić sobie współczesną naukę.

Coraz popularniejszą rolę, także w życiu społecznym, ogrywa sposób wyszukiwania informacji, czyli tzw. ChatGPT. Czy to dziś szansa, czy zagrożenie? O to zapytaliśmy wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marię Mrówczyńską.

Dla mnie to jest bardziej zagrożenie. Widzimy po tym, co się dzieje w przestrzeni publicznej. Prace studentów sprawdzamy pod tym kątem, czy nie jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. Problem jest dostrzegany, ale też jest to rzecz, która pomaga w życiu.