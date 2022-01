Najwyższej klasy sprzęt dotarł do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. To osiem wielofunkcyjnych stanowisk do resuscytacji noworodków.

Trafiły one na oddział neonatologii. – Umieszcza się je w kącikach noworodkowych na salach porodowych i służą nie tylko do udzielenia pierwszej pomocy, ale także do pierwszych badań po urodzeniu. Noworodek może się pod takim urządzeniem ogrzewać, suszyć i wentylować, można mu też monitorować parametry życiowe – wyjaśnia lek. med. Ewa Rojas-Perez z oddziału dla wcześniaków.

Koszt jednego urządzenia to blisko 60 tysięcy złotych.