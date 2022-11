Jest dobrze, a z roku na rok może być jeszcze lepiej. Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zatrudnia coraz większą liczbę studentów, kończących na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunki medyczne. Z kolei uczelnia korzysta z wykwalifikowanej kadry szpitala w kontekście dydaktyki. Korzyści są zatem obopólne.

Zwraca na to uwagę w rozmowie z Radiem Index dr Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego.

Ponad 50 procent personelu Wydziału Lekarskiego, to jest personel naszego szpitala. To są pracownicy, którzy musieli się wdrożyć w działania dydaktyczno-naukowe i szkolić studentów. Dziś jest ich około tysiąca. To bardzo dużo, ale trzeba się nimi zająć, tak by mogli się uczyć przy pacjentach, zdobywać seminaria.