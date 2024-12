Nowe zastosowanie dla robota da Vinci. Wcześniej w Szpitalu Uniwersyteckim dzięki temu sprzętowi wykonywano już zabiegi urologiczne, chirurgiczne oraz ginekologiczne. Teraz do grona specjalistów korzystających z tej technologii dołączył zespół chirurgii dziecięcej.

Żeby wdrożyć takie rozwiązania w zielonogórskiej lecznicy, kadra musiała szkolić się za granicą. – Wczoraj przeprowadziliśmy już dwie pierwsze operacje – poinformował prof. Marcin Polok, kierownik Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej.

Zoperowaliśmy piętnastoletniego chłopca z powodu żylaków powrozka nasiennego. To jest teoretycznie prostsza operacja. W drugiej kolejności wykonaliśmy operację u pięcioletniego chłopca, który cierpiał na wodonercze. To precyzyjny zabieg, gdzie jest wymagane zaawansowane szycie chirurgiczne. Robot jest wręcz stworzony do tego typu zadań.

Przypomnijmy, że robot da Vinci został zakupiony dla Szpitala Uniwersyteckiego dzięki wsparciu samorządu województwa w grudniu ubiegłego roku. Od lutego bieżącego roku jest już aktywnie wykorzystywany, co – jak podkreśla dr Marek Działoszyński, prezes szpitala – niesie za sobą wiele korzyści.

Jest to duże udogodnienie pod kątem medycznym, dlatego że pacjenci są “mniej otwierani”. To wszystko dzieje się przy pomocy narzędzi endoskopowych, które robią małą rankę. Pacjent szybciej do siebie dochodzi, nie jest tak okaleczony. Dla szpitala to udogodnienie również z ekonomicznego punktu widzenia. Krótsze pobyty, mniej powikłań. Cieszę się, że kolejne zespoły dołączają do robotyki.