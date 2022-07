Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze poszukuje specjalistów z zakresu chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. Swoje oferty, lekarze tych specjalności, mogą składać do połowy lipca. W zamian lecznica oferuje im zatrudnienie w ramach kontraktów indywidualnych, a nie jak w latach poprzednich – kontraktu grupowego.

Choć jest to dość duża zmiana, według dra. Marka Działoszyńskiego – prezesa Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, może ona wyjść na dobre zielonogórskiemu szpitalowi.

Jeśli grupa nie chciała się zgodzić na warunki, na które stać szpital, to musimy przejść do rozmów o kontrakty indywidualne. Wydaje się, po ocenie sytuacji, że wykorzystamy to. Żeby było jeszcze lepiej. Dobierzemy tych najlepszych, otworzymy furtkę też dla specjalistów z zewnątrz.